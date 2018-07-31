Разведка США получила информацию о производстве КНДР новых ракет

Данные были получены благодаря снимкам со спутника

У спецслужб Соединенных Штатов Америки есть сведения о том, что Северная Корея (КНДР) работает над производством новых межконтинентальных ракет. Об этом сообщили приближенные к разведке официальные лица, передает The Washington Post.

Источники газеты рассказали, что в исследовательском центре Санумдонг под Пхеньяном работают над производством как минимум двух межконтинентальных ракет.

Соответствующие данные были получены благодаря снимкам со спутника, сделанным в последние несколько недель.

Специалисты не видели сами ракеты, но на снимках были замечены зачехленные тягачи, на которых ранее перевозили именно такие снаряды.

Как отмечает издание, данные спецслужб поступили на фоне продолжающихся переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном о разоружении после встречи Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Напомним, президент США Дональд Трамп отметил, что Северная Корея в течение 9 месяцев не запускала ракеты и не проводила никаких ядерных испытаний.