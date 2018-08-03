КНДР не виконує зобов’язань із денуклеаризації, - Помпео

Помпео підкреслив, що до позбавлення КНДР ядерної зброї залишається ще "довгий шлях"

Північна Корея не виконує свої зобов’язання щодо денуклеаризації та досі порушує численні резолюції Ради безпеки ООН. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео, виступаючи перед Азійським форумом з безпеки в Сінгапурі 3 серпня, передає "Радіо Свобода".

За його словами, до позбавлення КНДР ядерної зброї залишається ще "довгий шлях".

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, американський лідер Дональд Трамп отримав нового листа від лідера Північної Кореї (КНДР) Ким Чен Ина. Лист від лідера КНДР президент США отримав у середу, 1 серпня. У ньому голова Північної Кореї заявив про непорушність зобов'язань у питанні денуклеаризації Корейського півострова.

2 серпня 2018 року Трамп написав на своїй сторінці у Twitter, що з нетерпінням чекає нової зустрічі з головою КНДР. Він також подякував лідеру Північної Кореї за передачу останків американських військових, загиблих під час Корейської війни 1950-1953 років.

Підкреслимо, що спецслужби Сполучених Штатів Америки володіють інформацією про те, що Північна Корея (КНДР) працює над виробництвом нових міжконтинентальних ракет.