КНДР вважає "неетичним" постачання Україні танків після звинувачень у підтримці "Вагнера"

Заява Вашингтона про те, що Північна Корея постачала зброю Росії, є "безпідставними чутками", щоб виправдати її власну військову допомогу Україні, заявив директор у справах США у міністерстві закордонних справ КНДР Квон Чон Гин, повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї.

У суботу, 28 січня, впливова сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, Кім Йо Чжон, засудила обіцянку США передати Україні бойові танки, заявивши, що Вашингтон "ще більше перейшов червону лінію".

До цього вона заявила про вічну підтримку КНДР Росії. Чжон додала, що її країна спонсор-тероризму буде вічним союзником для Росії і стоятиме з російськими окупантами "на одному полі бою".

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що США мають докази того, що КНДР поставляють зброю для ПВК "Вагнера".

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