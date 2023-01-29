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КНДР вважає "неетичним" постачання Україні танків після звинувачень у підтримці "Вагнера"

Фото: Кім Йо Чжон, перший заступник завідувача відділу пропаганди КНДР (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Північна Корея другий день критикує рішення США направити танки в Україну, назвавши це "неетичним злочином". При цьому Пхеньян всіляко заперечує постачання боєприпасів до Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Заява Вашингтона про те, що Північна Корея постачала зброю Росії, є "безпідставними чутками", щоб виправдати її власну військову допомогу Україні, заявив директор у справах США у міністерстві закордонних справ КНДР Квон Чон Гин, повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї.

У суботу, 28 січня, впливова сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, Кім Йо Чжон, засудила обіцянку США передати Україні бойові танки, заявивши, що Вашингтон "ще більше перейшов червону лінію".

До цього вона заявила про вічну підтримку КНДР Росії. Чжон додала, що її країна спонсор-тероризму буде вічним союзником для Росії і стоятиме з російськими окупантами "на одному полі бою".

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що США мають докази того, що КНДР поставляють зброю для ПВК "Вагнера".

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КНДР