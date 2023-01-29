КНДР сочла "неэтичным" поставки Украине танков после обвинений в поддержке "Вагнера"

Заявление Вашингтона о том, что Северная Корея поставляла оружие России, являются "беспочвенными слухами", чтобы оправдать ее собственную военную помощь Украине, заявил директор по делам США в министерстве иностранных дел КНДР Квон Чон Гын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

В субботу, 28 января, влиятельная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, Ким Йо Чжон, осудила обещание США передать Украине боевые танки, заявив, что Вашингтон "еще больше перешел красную черту".

До этого она заявила о вечной поддержке КНДР России. Чжон добавила, что ее страна спонсор-терроризма будет вечным союзником для России и будет стоять с российскими оккупантами "на одном поле боя".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что у США есть доказательства того, что КНДР поставляют оружие для ПВК "Вагнера".

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