В КНДР вперше показали фото солдатів, яких відправили до Росії воювати проти України

За даними видання, Північна Корея посилила свою пропагандистську війну, щоб внутрішньо підкреслити законність відправки військ. Зокрема, одна з газет КНДР повідомила, що Кім Чен Ин зустрівся з міністром культури Росії Ольгою Любимовою, яка перебувала з візитом у Північній Кореї, і разом подивився художній перформанс.

На опублікованих фото видно, що під час вистави на екрані, встановленому на сцені, демонструвалося кілька фотографій, пов'язаних з північнокорейськими військами, відправленими до Курська.

Фото: в КНДР вперше показали фото солдатів, яких відправили до Росії (news1.kr)

Зокрема, була опублікована фотографія Кім Чен Ина, який стоїть на колінах перед труною, покритою північнокорейським прапором, з похмурим виразом обличчя. Ймовірно, це труна з тілом солдата, який загинув у бою після відправлення до РФ і був репатрійований на батьківщину.

На інших опублікованих фотографіях були зображені озброєні солдати КНДР, які розмахували північнокорейським прапором на полі битви під Курськом. Також була фотографія, на якій солдати з обох сторін зібралися перед російським прапором і північнокорейським прапором, ніби підкреслюючи тісні відносини між Північною Кореєю і Росією.

"Хоча неясно, чи це була справжня сцена бою або навчання, на великому екрані також демонструвалися сцени прориву північнокорейських військ через лінію фронту і ведення вогню", - пише видання.