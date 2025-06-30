В КНДР вперше показали фото солдатів, яких відправили до Росії воювати проти України
Північна Корея вперше опублікувала фотографії солдатів, відправлених до Росії. На фото диктатор Кім Чен Ин отримує тіла полеглих солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News1.
За даними видання, Північна Корея посилила свою пропагандистську війну, щоб внутрішньо підкреслити законність відправки військ. Зокрема, одна з газет КНДР повідомила, що Кім Чен Ин зустрівся з міністром культури Росії Ольгою Любимовою, яка перебувала з візитом у Північній Кореї, і разом подивився художній перформанс.
На опублікованих фото видно, що під час вистави на екрані, встановленому на сцені, демонструвалося кілька фотографій, пов'язаних з північнокорейськими військами, відправленими до Курська.
Зокрема, була опублікована фотографія Кім Чен Ина, який стоїть на колінах перед труною, покритою північнокорейським прапором, з похмурим виразом обличчя. Ймовірно, це труна з тілом солдата, який загинув у бою після відправлення до РФ і був репатрійований на батьківщину.
На інших опублікованих фотографіях були зображені озброєні солдати КНДР, які розмахували північнокорейським прапором на полі битви під Курськом. Також була фотографія, на якій солдати з обох сторін зібралися перед російським прапором і північнокорейським прапором, ніби підкреслюючи тісні відносини між Північною Кореєю і Росією.
"Хоча неясно, чи це була справжня сцена бою або навчання, на великому екрані також демонструвалися сцени прориву північнокорейських військ через лінію фронту і ведення вогню", - пише видання.
Як Росія використовує КНДР у війні
Раніше повідомлялось, що Північна Корея відправила до Росії близько 10 тисяч військовослужбовців для підтримки у війні проти України. Окупанти залучили солдатів КНДР під час бойових дій у Курській області. Тоді частина цих військових загинула або була поранена.
Згодом КНДР, і Росія підтвердили факт розміщення північнокорейських військ, а також їхню участь у російському наступі, спрямованому на відновлення контролю над частиною Курської області.
Крім цього в рамках співпраці Північна Корея надавала Росії зброю і ракети, які використовуються для ударів по українських містах, і технології для їхньої модернізації.
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