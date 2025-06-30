В КНДР впервые показали фото солдат, которых отправили в Россию воевать против Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News1 .

По данным издания, Северная Корея усилила свою пропагандистскую войну, чтобы внутренне подчеркнуть законность отправки войск. В частности, одна из газет КНДР сообщила, что Ким Чен Ын встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой, которая находилась с визитом в Северной Корее, и вместе посмотрел художественный перформанс.

На опубликованных фото видно, что во время представления на экране, установленном на сцене, демонстрировалось несколько фотографий, связанных с северокорейскими войсками, отправленными в Курск.

Фото: в КНДР впервые показали фото солдат, которых отправили в Россию (news1.kr)

В частности, была опубликована фотография Ким Чен Ына, который стоит на коленях перед гробом, покрытым северокорейским флагом, с мрачным выражением лица. Вероятно, это гроб с телом солдата, который погиб в бою после отправки в РФ и был репатриирован на родину.

На других опубликованных фотографиях были изображены вооруженные солдаты КНДР, которые размахивали северокорейским флагом на поле битвы под Курском. Также была фотография, на которой солдаты с обеих сторон собрались перед российским флагом и северокорейским флагом, как бы подчеркивая тесные отношения между Северной Кореей и Россией.

"Хотя неясно, была ли это настоящая сцена боя или учения, на большом экране также демонстрировались сцены прорыва северокорейских войск через линию фронта и ведения огня", - пишет издание.