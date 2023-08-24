У КНДР визнали, що запуск розвідувального супутника знову провалився

У Північній Кореї заявили, що остання спроба вивести на орбіту розвідувальний супутник закінчилася невдачею, пообіцявши провести новий запуск цієї осені.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на AFP .

Національне управління аерокосмічного розвитку КНДР здійснило другий запуск розвідувального супутника Malligyong-1 на борту ракети-носія нового типу "Чолліма-1" на космодромі Сохе в окрузі Чолсан.

За даними офіційного Центрального інформаційного агентства Кореї (KCNA), польоти першого та другого ступенів ракети "пройшли нормально, але запуск не відбувся через помилку в системі аварійного підриву під час польоту третього ступеня".

Також у компанії заявили, що "причина відповідної аварії не є великою проблемою", пообіцявши при цьому провести третій запуск у жовтні після вивчення проблеми та вжиття заходів щодо її усунення.

Як заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї, увечері 23 серпня вони виявили запуск "того, що, за твердженням Північної Кореї, є космічною ракетою-носієм". Також військові додали, що об'єкт "перетнув міжнародний повітряний простір" над Жовтим морем.

Невдалі спроби КНДР вивести супутник-шпигун на орбіту

Нагадаємо, що 23 серпня спочатку про запуск ракети КНДР повідомив уряд Японії. У Токіо заявили, що Пхеньян використав заборонену технологію балістичних ракет і що снаряд пролетів через повітряний простір країни поблизу Окінави.

Перед цим, наприкінці травня, КНДР також намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій втратила потяг і впала в Жовте море.

Пізніше, 16 червня, Південна Корея підняла з дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що"супутник" взагалі не мав користі як розвідувальний.