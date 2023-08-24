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В КНДР признали, что запуск разведывательного спутника снова провалился

Четверг 24 августа 2023 03:15
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В КНДР признали, что запуск разведывательного спутника снова провалился Фото: КНДР заявляет, что запуск ракеты со спутником-шпионом не получился (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Северной Корее заявили, что последняя попытка вывести на орбиту разведывательный спутник закончилась неудачей, при этом пообещали провести новый запуск этой осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

Национальное управление аэрокосмического развития КНДР провело второй запуск разведывательного спутника Malligyong-1 на борту ракеты-носителя нового типа "Чоллима-1" на космодроме Сохэ в округе Чолсан.

По данным официального Центрального информационного агентства Кореи (KCNA), полеты первой и второй ступеней ракеты "прошли нормально, но запуск не состоялся из-за ошибки в системе аварийного подрыва во время полета третьей ступени".

Также в компании заявили, что "причина соответствующей аварии не является большой проблемой", пообещав при этом провести третий запуск в октябре после изучения проблемы и принятия мер по ее устранению.

Как заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, вечером 23 августа они обнаружили запуск "того, что, по утверждению Северной Кореи, является космической ракетой-носителем". Также военные добавили, что объект "пересек международное воздушное пространство" над Желтым морем.

Неудачные попытки КНДР вывести спутник-шпион на орбиту

Напомним, что 23 августа сначала о запуске ракеты КНДР сообщило правительство Японии. В Токио заявили, что Пхеньян использовал запрещенную технологию баллистических ракет, и что снаряд пролетел через воздушное пространство страны вблизи Окинавы.

Перед этим, в конце мая, КНДР также пыталась вывести на орбиту "спутник-шпион" Malligyong-1, однако ракета-носитель потеряла тягу и упала в Желтое море.

Позже, 16 июня, Южная Корея подняла со дна моря несколько частей ракеты и спутника. После анализа найденных деталей эксперты заявили, что "спутник" вообще не имел пользы в качестве разведывательного.

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КНДР Северная Корея Запуск ракеты
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