КНДР випустила дві балістичні ракети в бік Японського моря: яка дальність

Що відомо про пуски

За даними японського відомства, пуски відбулися о 9-й годині ранку за місцевим часом. Про влучання в територію чи виключну економічну зону Японії наразі не повідомляється.

Перша ракета запущена близько 9:19. Вона досягла максимальної висоти приблизно 20 км і пролетіла близько 220 км. Друга ракета запущена близько 9:36. Її максимальна висота становила приблизно 70 км, а дальність польоту перевищила 910 км.

Щодо другої ракети Японія спільно зі США та Південною Кореєю аналізує деталі, зокрема можливість польоту по змінній траєкторії. Влада передала інформацію літакам і суднам, що перебували поблизу. Звітів про збитки наразі немає.

Реакція влади Японії

Прем'єр-міністру негайно доповіли про пуски. Він доручив докласти максимальних зусиль до збору й аналізу інформації та швидко й точно інформувати громадян. А також ретельно перевірити безпеку літаків, суден тощо та підготуватися до непередбачуваного розвитку подій.

В Урядовому центрі кризового управління спрацював штаб щодо ситуації навколо КНДР, де збирають дані від профільних відомств. Також скликали групу екстреного реагування, яка обговорила подальші дії.

У Токіо заявили, що серія дій КНДР, зокрема неодноразові пуски балістичних ракет, загрожує миру й безпеці Японії, регіону та міжнародної спільноти. Такі запуски порушують відповідні резолюції Радбезу ООН.

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