КНДР выпустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря: какая дальность

Что известно о пусках

По данным японского ведомства, пуски произошли в 9 часов утра по местному времени. О попадании в территорию или исключительной экономической зоны Японии пока не сообщается.

Первая ракета запущена около 9:19. Она достигла максимальной высоты примерно в 20 км и пролетела около 220 км. Вторая ракета запущена около 9:36. Ее максимальная высота составляла примерно 70 км, а дальность полета превысила 910 км.

В отношении второй ракеты Япония совместно с США и Южной Кореей анализирует детали, в частности, возможность полета по переменной траектории. Власти передали информацию находившимся поблизости самолетам и судам. Отчетов об ущербе пока нет.

Реакция властей Японии

Премьер-министру немедленно доложили о запусках. Он поручил приложить максимальные усилия для сбора и анализа информации и быстро и точно информировать граждан. А также тщательно проверить безопасность самолетов, судов и т.д. и подготовиться к непредсказуемому развитию событий.

В правительственном центре кризисного управления сработал штаб по ситуации вокруг КНДР, где собирают данные от профильных ведомств. Также созвали группу экстренного реагирования, обсудившую дальнейшие действия.

В Токио заявили, что серия действий КНДР, в том числе неоднократные пуски баллистических ракет, угрожает миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества. Такие запуски нарушают соответствующие резолюции Совбеза ООН.

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