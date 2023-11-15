UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

КНДР випробувала нові твердопаливні двигуни для міжконтинентальних ракет

Фото: КНДР випробувала твердопаливні двигуни для міжконтинентальних ракет (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Північна Корея заявила про успішні випробовування нових твердопаливних двигунів для міжконтинентальних ракет (МБР) середньої дальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Під час випробувань КНДР оцінювала технічні характеристики двигунів, завдяки яким ракета нібито зможе пролетіти до 4000 км.

"Перші наземні реактивні випробування двигунів першого та другого ступенів пройшли дуже успішно і ще раз підтвердили надійність і стабільність створених північнокорейських технологій проектування та виробництва твердопаливних двигунів великої тяги", - йдеться у повідомленні.

КНДР також заявила, що випробовування дозволять прискорити розробку МБР нового типу, адже їхня країна нібито "стикається з серйозною та нестабільною обстановкою безпеки і жорстокою військовою змовою між своїми ворогами".

Спроби КНДР запустити МБР

Північна Корея регулярно проводитиме випробувальні пуски різних ракет різної дальності у бік Японського моря, які теоретично можуть нести ядерний заряд. Щоб краще контролювати стан і кількість північнокорейських ракет, а також на ранніх стадіях виявляти етапи підготовки, було прийнято рішення створити моніторинговий центр трьох країн-союзників.

Зазначимо, що в КНДР 31 травня спробували запустити на орбіту військовий розвідувальний супутник "Malligyong-1", проте, як повідомили тоді державні ЗМІ країни, ця операція провалилася через "серйозні дефекти".

Додамо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив невдалу спробу Північної Кореї запустити супутник військового призначення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР