КНДР опробовала новые твердотопливные двигатели для межконтинентальных ракет

В ходе испытаний КНДР оценивала технические характеристики двигателей, благодаря которым ракета якобы сможет пролететь до 4000 км.

"Первые наземные реактивные испытания двигателей первой и второй ступеней прошли очень успешно и еще раз подтвердили надежность и стабильность созданных северокорейских технологий проектирования и производства жестких двигателей большой тяги", - говорится в сообщении.

КНДР также заявила, что испытания позволят ускорить разработку МБР нового типа, ведь их страна якобы "столкуется с серьезной и нестабильной обстановкой безопасности и жестоким военным сговором между своими врагами".

Попытки КНДР запустить МБР

Северная Корея будет регулярно проводить испытательные пуски различных ракет разной дальности в сторону Японского моря, которые теоретически могут нести ядерный заряд. Чтобы лучше контролировать состояние и количество северокорейских ракет, а также на ранних стадиях выявлять этапы подготовки было принято решение создать мониторинговый центр трех стран-союзников.

Отметим, что в КНДР 31 мая попытались запустить на орбиту военный разведывательный спутник "Malligyong-1", однако, как сообщили тогда государственные СМИ страны, эта операция провалилась из-за "серьезных дефектов".

Добавим, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил неудачную попытку Северной Кореи запустить спутник военного назначения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.