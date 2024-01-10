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КНДР використовує Україну як полігон для випробувань своїх ракет, - постпред Південної Кореї

Середа 10 січня 2024 18:27
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КНДР використовує Україну як полігон для випробувань своїх ракет, - постпред Південної Кореї Фото: КНДР використовує Україну як полігон для випробування своїх ракет (KCNA)
Автор: Іван Носальський

Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.

Про це заявив постійний представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Він нагадав, що балістичні ракети малої дальності, які КНДР передала Росії, вже запускали по Україні в грудні та січні.

За словами дипломата, Південна Корея рішуче засуджує подібні постачання та атаки.

"Експортуючи ракети до Росії, Північна Корея використовує Україну як випробувальний полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд... Це безцеремонна зневага до територіальної цілісності України", - додав постпред Південної Кореї.

Що передувало

Нагадаємо, раніше координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив про те, що Росія отримала від Північної Кореї балістичні ракети малої дальності.

Окупанти, за його словами, вже використали таке озброєння для ударів по Україні. Зокрема вони атакували Запорізьку область, ракета впала в чистому полі.

5 січня стало відомо, що США скликали засідання Ради безпеки ООН через інформацію про такі постачання ракет до Росії. Засідання проходить сьогодні, 10 січня.

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