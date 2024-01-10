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КНДР использует Украину как полигон для испытаний своих ракет, - постпред Южной Кореи

Среда 10 января 2024 18:27
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КНДР использует Украину как полигон для испытаний своих ракет, - постпред Южной Кореи Фото: КНДР использует Украину как полигон для испытаний своих ракет (KCNA)
Автор: Иван Носальский

Северная Корея при помощи передачи баллистических ракет России пытается использовать Украину в качестве полигона для своих ракет, которые способны нести ядерный заряд.

Об этом заявил постоянный представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Он напомнил, что баллистические ракеты малой дальности, которые КНДР передала России, уже запускали по Украине в декабре и январе.

По словам дипломата, Южная Корея решительно осуждает подобные поставки и атаки.

"Экспортируя ракеты в Россию, Северная Корея использует Украину в качестве испытательного полигона для своих ракет, которые способны нести ядерный заряд… Это бесцеремонное пренебрежение территориальной целостностью Украины", - добавил постпред Южной Кореи.

Что предшествовало

Напомним, ранее координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о том, что Россия получила от Северной Кореи баллистические ракеты малой дальности.

Оккупанты, по его словам, уже использовали такое вооружение для ударов по Украине. В частности, они атаковали Запорожскую область, ракета упала в чистом поле.

5 января стало известно, что США созвали заседание Совета безопасности ООН из-за информации о таких поставках ракет в Россию. Заседание проходит сегодня, 10 января.

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