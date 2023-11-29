КНДР відправила Росії близько 2000 контейнерів зі зброєю. Reuters розповіло деталі

Особлива економічна зона в КНДР

"Особлива економічна зона Расон, яка колись була північнокорейським експериментом з обмеженого капіталізму, схоже, стала епіцентром зростаючої співпраці ізольованої країни з Росією", - пише видання.

Зазначається, що в останні місяці з'явилися явні ознаки того, що цей регіон "оживився". Вперше з 2018 року тут пришвартовані кораблі, а супутникові знімки вказують на сплеск торгівлі як із порту, так і залізничною лінією в Росію.

Експерт з економіки Північної Кореї в Південнокорейському університеті Чон Инлі повідомив, що після початку співробітництва КНДР із РФ на тлі війни в Україні Росія може спрямувати більше туристів до Північної Кореї.

Військові поставки в РФ

За даними американських і південнокорейських чиновників, а також звітами західних дослідників із посиланням на супутникові знімки, із серпня порт Расона відвідували російські кораблі, пов'язані з військовою логістичною системою.

Ці кораблі підозрюють у військових поставках із Північної Кореї в Росію. З порту Расон Північна Корея відправила в Росію близько 2000 контейнерів, які, імовірно, перевозять артилерійські снаряди і, можливо, ракети малої дальності.

З кінця 2022 року активність була помічена навколо станції Туманган у Расоні, яка має залізничне сполучення з Росією. Ще більше вагонів було помічено після того, як міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав Пхеньян у липні.

Співпраця КНДР та Росії

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кремль неодноразово звертався до Північної Кореї з проханням надати снаряди. Через деякий час КНДР відправила до Росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів. Постачання почалося ще у серпні поточного року.

Зазначимо, що, за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, КНДР не зможе постійно постачати Росію у війні проти нашої країни.

Представник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати висловлюють стурбованість військовим співробітництвом Росії та Північної Кореї.