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КНДР отправила России около 2000 контейнеров с оружием. Reuters рассказало детали

Архивное фото: северокорейский диктатор Ким Чен Ин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Американская разведка установила, что российские корабли с августа месяца регулярно посещали северокорейский порт Расон. КНДР отправила РФ около 2000 контейнеров с оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Особая экономическая зона в КНДР

"Особая экономическая зона Расон, которая когда-то была северокорейским экспериментом по ограниченному капитализму, похоже, стала эпицентром растущего сотрудничества изолированной страны с Россией", - пишет издание.

Отмечается, что в последние месяцы появились явные признаки того, что этот регион "оживился". Впервые с 2018 года здесь пришвартованы корабли, а спутниковые снимки указывают на всплеск торговли как из порта, так и по железнодорожной линии в Россию.

Эксперт по экономике Северной Кореи в Южнокорейском университете Чон Ынли сообщил, что после начала сотрудничества КНДР с РФ на фоне войны в Украине Россия может направить больше туристов в Северную Корею.

Военные поставки в РФ

По данным американских и южнокорейских чиновников, а также отчетам западных исследователей со ссылкой на спутниковые снимки, с августа порт Расона посещали российские корабли, связанные с военной логистической системой.

Эти корабли подозреваются в военных поставках из Северной Кореи в Россию. Из порта Расон Северная Корея отправила в Россию около 2000 контейнеров, которые, предположительно, перевозят артиллерийские снаряды и, возможно, ракеты малой дальности.

С конца 2022 года активность была замечена вокруг станции Туманган в Расоне, которая имеет железнодорожное сообщение с Россией. Еще больше вагонов было замечено после того, как министр обороны России Сергей Шойгу посетил Пхеньян в июле.

Сотрудничество КНДР и России

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кремль неоднократно обращался в Северную Корею с просьбой предоставить снаряды. Через некоторое время КНДР отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов. Снабжение началось еще в августе текущего года.

Отметим, что, по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, КНДР не сможет постоянно снабжать Россию в войне против нашей страны.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты выражают обеспокоенность военным сотрудничеством России и Северной Кореи.

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