В КНДР утвердили нового начальника генерального штаба

Новости Политика 27.07.2018 - 15:27
Фото: Ким Чен Ын (KCNA)
Фото: Ким Чен Ын (KCNA)

Лидер КНДР заменяет офицеров, приверженцев ядерной доктрины, на тех, кто поддержит изменения в политике

Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын утвердил нового начальника генерального штаба. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным издания, Ким Чен Ын смещает акценты в политическом курсе на экономику и проведение переговоров с США. Лидер КНДР заменяет консервативных офицеров, приверженцев ядерной доктрины, на тех, кто поддержит любые изменения в политике.

Государственное новостное агентство KCNA сообщило, что в качестве главы генерального штаба армии Ли сопровождал Ким Чен Ына во время посещения мемориала ветеранов войны, приуроченного к 65-й годовщине соглашения о перемирии, завершившего войну 1950-53 годов.

В свою очередь Администрация США предполагает, что изменения в руководящем составе северокорейской армии вызваны переговорами о ядерной программе КНДР между Пхеньяном и Вашингтоном.

Кроме того, среди военного командования Северной Кореи могли возникнуть разногласия по поводу денуклеаризации страны, означающей полный пересмотр многолетнего курса руководства на создание ядерного оружия и агрессивную риторику.

Напомним, ранее сообщалось, что власти КНДР передали США останки 55 американских военнослужащих, которые погибли во время Корейской войны.

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Теги:  КНДР,  Ким Чен Ын  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС