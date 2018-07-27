У КНДР затвердили нового начальника генерального штабу

Лідер КНДР замінює офіцерів, прихильників ядерної доктрини, на тих, хто підтримає зміни в політиці

Лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин затвердив нового начальника генерального штабу. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними видання, Кім Чен Ин зміщує акценти в політичному курсі на економіку і проведення переговорів з США. Лідер КНДР замінює консервативних офіцерів, прихильників ядерної доктрини, на тих, хто підтримає будь-які зміни в політиці.

Державне агентство новин KCNA повідомило, що в якості глави генерального штабу армії Лі супроводжував Кім Чен Ина під час відвідування меморіалу ветеранів війни, приуроченого до 65-ї річниці угоди про перемир'я, що завершило війну 1950-53 років.

У свою чергу Адміністрація США передбачає, що зміни в керівному складі північнокорейської армії викликані переговорами про ядерну програму КНДР між Пхеньяном і Вашингтоном.

Крім того, серед військового командування Північної Кореї могли виникнути розбіжності з приводу денуклеаризації країни, що означає повний перегляд багаторічного курсу керівництва на створення ядерної зброї і агресивну риторику.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада КНДР передала США останки 55 американських військовослужбовців, які загинули під час Корейської війни.