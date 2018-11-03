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КНДР погрожує відновити розбудову ядерного арсеналу

Новини » Політика    03.11.2018 - 16:04
Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (flickr.com/koreane)
Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (flickr.com/koreane)

Пхеньян погрожує відновити ядерну програму, якщо США не скасує економічні санкції

Північна Корея (КНДР) пригрозила відновленням розбудови ядерного арсеналу в разі, якщо Сполучені Штати Америки (США) не скасують економічні санкції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як заявили в Міністерстві закордонних справ КНДР, Пхеньян може повернутися до політики одночасної розбудови ядерного  арсеналу та економічного розвитку.

"США думають, що постійно повторювані санкції і тиск призведуть до денуклеаризації. Така думка викликає лише сміх", - йдеться в заяві північнокорейського МЗС.

Зазначається, що на зустрічі у червні 2018 року лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп підписали декларацію про готовність до спільних дій щодо ядерного роззброєння Корейського півострова.

Крім того, США пообіцяли Північній Кореї гарантії безпеки. Однак ніяких чітких термінів денуклеаризації встановлено не було. У травні КНДР знищила свій ядерний полігон Пхунгері, підірвавши його.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КНДР готується до можливого візиту міжнародних експертів, які повинні перевірити зачинення ядерного полігону на півночі країни.

Додамо, 23 жовтня уряд Південної Кореї ратифікувала угоду про денуклеаризацію Корейського півострова, яка була підписана у вересні лідерами двох Корей Кім Чен Ином і Мун Чже Іном.

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