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КНДР цинічно назвала декларацію саміту НАТО "незаконним документом" і пригрозила Заходу

Фото: Північна Корея погрожує США і їх союзникам стратегічною протидією у відповідь на декларацію саміту НАТО (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві закордонних справ Північної Кореї назвали декларацію саміту НАТО, в який союзники України засудили передачу КНДР зброї до РФ, так званим "незаконним документом". На додаток, Пхеньян пригрозив Вашингтону і його союзниками "стратегічною протидією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС КНДР, яка опублікована північнокорейським державним інформагентством KCNA.

"Декларація Вашингтонського саміту, підготовлена ​​й оприлюднена 10 липня, доводить, що США і НАТО становлять найсерйознішу загрозу глобальному миру та безпеці", - вважають у північнокорейському МЗС. 

У відомстві "рішуче засудили та відкинули декларацію", назвавши її так званим "незаконним документом", яка, мовляв, "порушує законні права незалежних суверенних держав, і конфронтаційну програму, яка розпалює нову холодну війну та військове протистояння у глобальному масштабі".

"Дії США до розширення військових блоків є злісною першопричиною серйозної загрози регіональному миру, надзвичайного загострення середовища міжнародної безпеки та розпалу світової гонки озброєнь. Перш ніж перекласти на інші країни відповідальність за погіршення безпеки в Європі та Атлантиці, США повинні будуть прояснити, хто постійно руйнував середовище безпеки в Європі протягом останніх десятиліть через безрозсудну політику НАТО щодо просування та розширення на схід", - нафантазували у КНДР.

Там також "урочисто попередили", що "стратегія глобалізації НАТО, яку дотримуються США, безперечно може створити небезпеку всесвітньої війни".

"КНДР ніколи не пропустить і не уникне навислої серйозної загрози, але ретельно стримуватиме агресію та загрозу війни за допомогою більш потужного рівня стратегічної протидії та захищатиме мир і безпеку в регіоні та решті світу", - цинічно додали в Пхеньяні. 

Декларація саміту НАТО

 

 

 

Нагадаємо, що за підсумками саміту НАТО, який відбувся з 9 по 11 липня у Вашингтоні, країни-члени Альянсу ухвалили підсумкову декларацію. В ній серед іншого згадуються країни, які сприяють російській агресії проти України. Серед яких є Північна Корея.

Як відомо, КНДР активно виробляє зброю для РФ та здійснює поставки до росіян. Так, за підрахунками Південної Кореї, Пхеньян відправив Москві контейнери, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів.

Також під час атак по Україні окупанти використовують, в тому числі, північнокорейські балістичні ракети.

На додаток, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що Пхеньян зібрався відправити в окуповані райони Донецької області свої будівельні та інженерні сили для підтримки російських загарбників. Про це РБК-Україна писало в окремому матеріалі.

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