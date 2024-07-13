КНДР цинично назвала декларацию саммита НАТО "незаконным документом" и пригрозила Западу

"Декларация Вашингтонского саммита, подготовленная и обнародованная 10 июля, доказывает, что США и НАТО представляют серьезную угрозу глобальному миру и безопасности", - считают в северокорейском МИД.

В ведомстве "решительно осудили и отвергли декларацию", назвав ее так называемым "незаконным документом", которая, мол, "нарушает законные права независимых суверенных государств, и конфронтационную программу, разжигающую новую холодную войну и военное противостояние в глобальном масштабе".

"Действия США к расширению военных блоков являются злостной первопричиной серьезной угрозы региональному миру, чрезвычайного обострения среды международной безопасности и разгара мировой гонки вооружений. Прежде чем переложить на другие страны ответственность за ухудшение безопасности в Европе и Атлантике, США должны будут прояснить, кто постоянно разрушал среду безопасности в Европе в последние десятилетия из-за безрассудной политики НАТО по продвижению и расширению на восток", - нафантазировали в КНДР.

Там также "торжественно предупредили", что "придерживающаяся США стратегия глобализации НАТО, безусловно, может создать опасность мировой войны".

"КНДР никогда не пропустит и не избежит нависшей серьезной угрозы, но будет тщательно сдерживать агрессию и угрозу войны с помощью более мощного уровня стратегического противодействия и защищать мир и безопасность в регионе и остальном мире", - цинично добавили в Пхеньяне.

Декларация саммита НАТО