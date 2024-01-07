КНДР третій день обстрілює буферну зону з Південною Кореєю та погрожує відповіддю на "провокації"

Північна Корея пригрозила військовою відповіддю на "провокації" на тлі того, як третій день поспіль обстрілює буферну зону біля Південної Кореї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сестру диктатора КНДР Кім Чен Ина Кім Йо Чжон, яку цитує Reuters.
Що передувало
5 січня КНДР випустила близько 200 артилерійських снарядів поблизу двох південнокорейських островів на західному кордоні - Епхендо і Пеньондо, що змусило жителів островів евакуюватись. Південна Корея провела навчання у відповідь.
Вже на наступний день, 6 січня, Північна Корея знову повторила витівку й запустила близько 60 снарядів у води біля південнокорейської групи островів Епхендо. Усі снаряди впали в морській буферній зоні.
Черговий обстріл та погрози
Сьогодні КНДР запустила близько 90 снарядів та заявила, що її навчання нібито жодним чином не загрожують Південній Кореї, оскільки проводилися паралельно з кордоном.
"Я ще раз чітко заявляю, що запобіжник спускового гачка Корейської народної армії (КНА) вже був спущений. Як вже було заявлено, КНА завдасть негайного військового удару, якщо ворог здійснить навіть незначну провокацію", - заявила сестра диктатора.
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