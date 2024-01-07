КНДР третій день обстрілює буферну зону з Південною Кореєю та погрожує відповіддю на "провокації"

Що передувало

5 січня КНДР випустила близько 200 артилерійських снарядів поблизу двох південнокорейських островів на західному кордоні - Епхендо і Пеньондо, що змусило жителів островів евакуюватись. Південна Корея провела навчання у відповідь.

Вже на наступний день, 6 січня, Північна Корея знову повторила витівку й запустила близько 60 снарядів у води біля південнокорейської групи островів Епхендо. Усі снаряди впали в морській буферній зоні.

Черговий обстріл та погрози

Сьогодні КНДР запустила близько 90 снарядів та заявила, що її навчання нібито жодним чином не загрожують Південній Кореї, оскільки проводилися паралельно з кордоном.

"Я ще раз чітко заявляю, що запобіжник спускового гачка Корейської народної армії (КНА) вже був спущений. Як вже було заявлено, КНА завдасть негайного військового удару, якщо ворог здійснить навіть незначну провокацію", - заявила сестра диктатора.