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КНДР третій день обстрілює буферну зону з Південною Кореєю та погрожує відповіддю на "провокації"

Фото: Кім Йо Чжон, сестра диктатора КНДР Кім Чен Ина (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Північна Корея пригрозила військовою відповіддю на "провокації" на тлі того, як третій день поспіль обстрілює буферну зону біля Південної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сестру диктатора КНДР Кім Чен Ина Кім Йо Чжон, яку цитує Reuters.

Що передувало 

5 січня КНДР випустила близько 200 артилерійських снарядів поблизу двох південнокорейських островів на західному кордоні - Епхендо і Пеньондо, що змусило жителів островів евакуюватись. Південна Корея провела навчання у відповідь. 

Вже на наступний день, 6 січня, Північна Корея знову повторила витівку й запустила близько 60 снарядів у води біля південнокорейської групи островів Епхендо. Усі снаряди впали в морській буферній зоні.

Черговий обстріл та погрози 

Сьогодні КНДР запустила близько 90 снарядів та заявила, що її навчання нібито жодним чином не загрожують Південній Кореї, оскільки проводилися паралельно з кордоном.

"Я ще раз чітко заявляю, що запобіжник спускового гачка Корейської народної армії (КНА) вже був спущений. Як вже було заявлено, КНА завдасть негайного військового удару, якщо ворог здійснить навіть незначну провокацію", - заявила сестра диктатора. 

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