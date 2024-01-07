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КНДР третий день обстреливает буферную зону с Южной Кореей и угрожает ответом на "провокации"

Фото: Ким Йо Чжон, сестра диктатора КНДР Ким Чен Ина (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Северная Корея пригрозила военным ответом на "провокации" на фоне того, как третий день обстреливает буферную зону возле Южной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на цитирующую Reuters сестру диктатора КНДР Ким Чен Ина Ким Йо Чжон.

Что предшествовало

5 января КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов вблизи двух южнокорейских островов на западной границе - Эпхендо и Пеньондо. что заставило жителей островов эвакуироваться. Южная Корея провела ответные учения.

Уже на следующий день, 6 января, Северная Корея снова повторила выходку и запустила около 60 снарядов в воды у южнокорейской группы островов Эпхендо. Все снаряды рухнули в морской буферной зоне.

Очередной обстрел и угрозы

Сегодня КНДР запустила около 90 снарядов и заявила, что ее учения якобы никоим образом не угрожают Южной Корее, поскольку проводились параллельно с границей.

"Я еще раз четко заявляю, что предохранитель спускового крючка Корейской народной армии (КНА) уже был спущен. Как уже было заявлено, КНА нанесет немедленный военный удар, если враг совершит даже незначительную провокацию", - заявила сестра диктатора.

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КНДРЮжная Корея