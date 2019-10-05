КНДР и США проводят переговоры в Швеции

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подтвердила, что двусторонняя встреча между делегациями США и Северной Кореи (КНДР) проходит в Швеции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в Twitter.

По ее словам, делегации в настоящее время находятся в королевстве.

"Меня радует, что делегации рабочего уровня США и КНДР в настоящее время находятся в Швеции для проведения переговоров. Диалог необходим для достижения денуклеаризации и мирного урегулирования", - заявила министр.

Телеканал SVT ранее сообщал, что предварительная двусторонняя встреча между США и КНДР началась в пятницу на острове Лидинге в конференц-зале Вилла Элвик странд. В субботу проходят рабочие переговоры.

Напомним, РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп намерен предложить лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну сделку по санкциям, введенным против КНДР со стороны Организации Объединенных Наций.

В частности, президент США собирается предложить Северной Корее приостановить действие санкций ООН на экспорт в страну текстиля и угля на три года в обмен на демонтаж крупнейшего северокорейского ядерного объекта в Йонбене.