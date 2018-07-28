У КНДР створили групу з розвитку діалогу з Японією, - Kyodo

Пхеньян має намір встановити постійні відносини з Токіо

У Північній Кореї створили групу з розвитку діалогу з Японією. Про це повідомляє японське агентство Kyodo з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Повідомляється, що група з розвитку діалогу з Японією була створена указом лідера КНДР Кім Чен Ина ще в квітні. В її завдання входить встановлення відносин з японською стороною для вирішення двосторонніх питань.

Зазначимо, у середині червня стало відомо, що Токіо розглядав можливість провести зустріч міністрів закордонних справ Японії і КНДР. А в липні також повідомлялося про намір провести переговори між прем'єром Сіндзо Абе і північнокорейським лідером.

Нагадаємо, на початку липня міністр закордонних справ Японії Таро Коно заявив, що денуклерізація Північної Кореї повинна бути повною. За його словами, "політика трьох країн (у тому числі США і Південної Кореї, - ред.) об'єднується в напрямку реалізації повного, такого, що піддається перевірці, і безповоротного видалення всієї зброї масового знищення з Північної Кореї, а також балістичних ракет".