В КНДР сообщили об успешном запуске ракет

Северная Корея (КНДР) в пятницу, 1 ноября, сообщила об успешном запуске ракет, которые были запущены в четверг, 31 октября, в сторону Японского моря. Об этом сообщает Reuters.

В КНДР заявили, что запуск сверхбольших реактивных пусковых установок показал прогресс в разработке оружия Пхеньяном. Сообщается, что глава КНДР Ким Чен Ын выразил удовлетворение запуском, при этом лично он не присутствовал во время испытаний.

"В четверг тест подтвердил, что система непрерывного огня из нескольких ракетных установок способна полностью уничтожить групповую цель противника неожиданным ударом", - сообщили в КНДР.

Напомним, 31 октября в Японии и Южной Корее сообщили о запуске двух баллистических ракет со стороны Северной Кореи в направлении Японского моря. В Японии подтвердили, что ни одна из ракет не достигла экономической зоны страны.

Из-за запуска ракет Совет по национальной безопасности Южной Кореи провел экстренное заседание и выразил обеспокоенность. Южная Корея призвала КНДР прекратить запуски ракет, так как это не способствует снижению напряженности на полуострове.