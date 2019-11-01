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У КНДР повідомили про успішний запуск ракет

Новини » В світі     01.11.2019 - 10:34
У КНДР повідомили про успішний запуск ракет
Ілюстративне фото (flickr.com/koreanet)

У КНДР заявили, що ракети здатні повністю знищити групову ціль противника

Північна Корея (КНДР) у п'ятницю, 1 листопада, повідомила про успішне запуск ракет, які були запущені в четвер, 31 жовтня, у бік Японського моря. Про це повідомляє Reuters.

В КНДР заявили, що запуск надвеликих реактивних пускових установок показав прогрес у розробці зброї Пхеньяном. Повідомляється, що глава КНДР Кім Чен Ин висловив задоволення запуском, при цьому особисто він не був присутній під час випробувань.

"У четвер тест підтвердив, що система безперервного вогню з кількох ракетних установок здатна повністю знищити групову ціль противника несподіваним ударом", - повідомили в КНДР.

Нагадаємо, 31 жовтня в Японії і Південній Кореї повідомили про запуск двох балістичних ракет з боку Північної Кореї в напрямку Японського моря. В Японії підтвердили, що ні одна з ракет не досягла економічної зони країни.

З-за запуску ракет Рада національної безпеки Південної Кореї провів екстрене засідання та висловив стурбованість. Південна Корея закликала КНДР припинити запуски ракет, так як це не сприяє зниженню напруженості на півострові.

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