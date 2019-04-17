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В Кремле заявили о подготовке встречи Путина с Ким Чен Ыном

Новости » Политика    17.04.2019 - 17:37
В Кремле заявили о подготовке встречи Путина с Ким Чен Ыном
Фото: Владимир Путин и Ким Чен Ын (коллаж РБК-Украина)

Помощник президента РФ заявил, что встреча может состояться в любом городе

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча лидеров РФ и Северной Кореи Владимира Путина и Ким Чен Ына может пройти в любом городе. Об этом сообщают российские СМИ.

Он подчеркнул, что ведется "активная подготовка".

"Она (встреча, - ред.) может состояться в любом месте, подготовка ведется активная", - сказал помощник, отвечая на вопрос, может ли встреча пройти во Владивостоке.

Ушаков добавил, что пока не может ничего сказать о сроках проведения встречи. По его словам, Россия делала различные предложения Северной Корее по вопросу места переговоров.

Напомним, Yonhap со ссылкой на источники сообщало, что глава КНДР может встретиться с президентом РФ во Владивостоке в конце апреля. Собеседники издания рассказали, что Путин приедет во Владивосток в преддверии визита в Пекин 26-27 апреля, где запланировано его участие в форуме "Один пояс, один путь".

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре 2018-го президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Ким Чен Ын вскоре прибудет в РФ.

Добавим, в начале сентября прошлого года лидер Северной Кореи подтвердил свою готовность посетить Россию с официальным визитом. Он планировал обсудить с главой РФ стратегию и перспективу сотрудничества двух стран.

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