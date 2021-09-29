КНДР сообщила о первом испытании сверхзвукового летательного аппарата

Как стало известно из опубликованного во вторник доклада Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS), 28 сентября около 6:40 часов (0:40 по Киеву), КНДР выпустила одну ракету малой дальности по Восточному морю из северной части Мупьонг-ри в провинции Чаганг. Она могла быть оружием нового типа.

"Источники агентства в вооруженных силах высказали предположение, что это может быть гиперзвуковой планирующий аппарат (HGV) или новый тип оружия, учитывая его уникальную траекторию и другие особенности", - говорится в материале агентства.

Не уточняется, является ли снаряд баллистической ракетой, и не разглашаются такие детали, как дальность полета и высота.

Согласно изданию, в настоящее время южнокорейские и американские разведслужбы анализируют запуск для получения дополнительной информации.

Отмечается, что ракета была выпущена всего спустя три дня после того, как сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Е Чжон, заявила, что Пхеньян может объявить об официальном прекращении корейской войны и даже обсудить возможность двустороннего саммита.