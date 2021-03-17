В КНДР сделали первое публичное обращение к Байдену: раскритиковали военные учения

Это первое публичное обращение со стороны представителей КНДР к США с момента вступления Джо Байдена на должность.

"Мы хотим воспользоваться случаем и предупредить новую администрацию США, которая пытается настойчиво распространять запах пороха на нашей земле. Если США хотят спать мирно в течение следующих 4 лет, им лучше воздержаться, чтобы не вызвать вони на первом же шаге. Военные учения и враждебность никогда не идут вместе с диалогом и сотрудничеством", - заявила Ким.

Заявление было сделано накануне визита в Сеул госсекретаря США Этони Блинкена и министра обороны Ллойд Остин.

Ранее сообщалось, что разведка Соединенных Штатов считает, что КНДР может готовиться к проведению новых ракетных испытаний впервые с момента вступления на пост американского президента Джо Байдена. В Белом доме ожидают, что КНДР примет окончательное решение о проведении тестового запуска на основе итогов визита госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина в Японию и Корею.