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В КНДР зробили перше публічне звернення до Байдена: розкритикували військові навчання

Автор: Даша Харченко

Заступниця завідувача відділу пропаганди й агітації ЦК Трудової партії КНДР, сестра лідера країни Кім Йо Чжон розкритикувала спільні військові навчання Південної Кореї та США. За її словами, це "не сприяє діалогу та співпраці".

Про це повідомляє Reuters із посиланням на північнокорейські ЗМІ.

Це перше публічне звернення з боку представників КНДР до США від вступу Джо Байдена на посаду.

"Ми хочемо скористатися нагодою та попередити нову адміністрацію США, яка намагається наполегливо поширювати запах пороху на нашій землі. Якщо США хочуть спати мирно протягом наступних 4 років, їм краще утриматися, аби не спричинити смороду на першому ж кроці. Військові навчання та ворожість ніколи не йдуть разом із діалогом та співпрацею", - заявила Кім.

Заяву було зроблено напередодні візиту в Сеул держсекретаря США Етоні Блінкена та міністра оборони Ллойд Остін.

Раніше повідомлялось, що розвідка Сполучених Штатів вважає, що КНДР може готуватися до проведення нових ракетних випробувань вперше з моменту вступу на посаду американського президента Джо Байдена. У Білому домі чекають, що КНДР прийме остаточне рішення про проведення тестового запуску на основі підсумків візиту держсекретаря США Ентоні Блинкена і міністра оборони Ллойда Остіна в Японію і Корею.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиКНДРДжозеф БайденКім Чен Ин
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