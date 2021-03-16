В разведке США считают, что КНДР готовится провести новое испытание ракет

Разведка Соединенных Штатов полагает, что КНДР может готовиться к проведению новых ракетных испытаний впервые с момента вступления в должность американского президента Джо Байдена. В Белом доме ожидают, что КНДР примет окончательное решение о проведении тестового запуска на основе итогов визита госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина в Японию и Корею.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на источники в администрации США.

Отмечается, что несколько ведомств США проводят консультации по вопросу реакции на возможный запуск в КНДР. Предполагается, что это может быть испытание ракеты или ракетного двигателя. Последние ракетные испытания прошли в КНДР в марте прошлого года.

Белый дом проводит пересмотр политики в отношении КНДР, о его результатах может быть объявлено в ближайшие недели, сообщил телекомпании источник в Государственном департаменте. Ожидается, что президент США Джо Байден изберет подход, который будет отличаться от подхода его предшественника Дональда Трампа, чтобы добиться "полной денуклеаризации КНДР".

Ранее глава Северного командования Соединенных Штатов генерал Глен Ван Херк заявил, что Пентагон обеспокоен успехами, которых смогли добиться власти КНДР в своих программах по разработке баллистических ракет и ядерного оружия.

По его словам, Пхеньян отказался от моратория на ядерные и ракетные испытания, о котором было объявлено в 2018 году.