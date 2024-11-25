КНДР розширює завод з виробництва балістичних ракет для Росії, - Reuters

Об'єкт, відомий як завод 11 лютого, є частиною машинобудівного комплексу "Ренсон" у Хамхіні, другому за величиною місті Північної Кореї, на східному узбережжі країни.

Сем Лер, науковий співробітник Центру досліджень проблем нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна (CNS), розташованого в Інституті міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї, повідомив, що цей завод є єдиним відомим підприємством, яке виробляє твердопаливні балістичні ракети класу "Хвасон-11".

Згідно з аналізом дослідників з CNS, супутникові знімки, зроблені на початку жовтня комерційною супутниковою компанією Planet Labs, демонструють щось, схоже на додаткову складальну будівлю, що будується, а також новий житловий комплекс, ймовірно, призначений для робітників.

Також, мабуть, Пхеньян займається покращенням входів у деякі підземні приміщення комплексу.

За словами Лера, занедбаний мостовий кран, який знаходився перед входом у тунель і заважав вільному доступу, було прибрано, що дозволяє припустити, що вони, можливо, зосередили увагу на цій частині об'єкта.

"Ми розглядаємо це як припущення, що вони значно збільшують або намагаються значно збільшити продуктивність цього заводу", - сказав Лер.

Нова складальна будівля приблизно на 60–70% менша за будівлю, яка використовувалася раніше для збирання ракет.

У 2023 році державні ЗМІ опублікували фотографії, на яких північнокорейський лідер Кім Чен Ин йде по нових будівлях комплексу в Хамхіні, де, за словами аналітиків, робітники збирають хвостові частини і носові обтічники для ракети, імовірно KN-23.

За словами Лера, минулого опубліковані відеоматеріали північнокорейських державних ЗМІ показували, що на цьому комплексі вироблялося все: від коліс танків до корпусів ракетних двигунів.

Ракети, що летять нижче

За словами експертів, вперше KN-23 були випробувані в травні 2019 року і призначені для обходу систем протиракетної оборони за рахунок польоту нижчою, "похилою" траєкторією, що робить потенційно корисним для Росії, яка шукає способи подолання протиповітряної оборони України.

Росія випустила тисячі ракет по Україні з моменту вторгнення. Опора на Північну Корею щодо додаткових поставок могла б полегшити навантаження на її власні виробничі потужності, сказав Лер.

Дослідники із SI Analytics, південнокорейської компанії з обробки супутникових зображень, яка використовує технологію штучного інтелекту для аналізу зображень, також підтвердили факт нового будівництва на заводі 11 лютого, заявивши у своєму звіті, що частина конструкції поблизу зони навантаження, ймовірно, використовуватиметься для приховування майбутньої діяльності заводу від супутників

"З огляду на наявність численних будівельних матеріалів, транспортних засобів та відкритих вантажних вагонів з матеріалами навколо майданчика будівництво, мабуть, просувається швидко", - заявила фірма. У звіті йдеться про те, що об'єкт використовувався для виробництва балістичних ракет, але назва KN-23 не згадується.

На північнокорейські ракети припадає лише мала частина ударів Росії під час війни проти України, проте їхнє застосування викликало тривогу в Сеулі та Вашингтоні, оскільки це свідчить про кінець майже двадцятирічного консенсусу серед постійних членів Ради Безпеки ООН з питання про недопущення розширення Пхеньяном його програм зі створення балістичних. ракет.