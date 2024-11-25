КНДР расширяет завод по производству баллистических ракет для России, - Reuters

Объект, известный как завод 11 февраля, является частью машиностроительного комплекса "Ренсон" в Хамхыне, втором по величине городе Северной Кореи, на восточном побережье страны.

Сэм Лэр, научный сотрудник Центра исследований проблем нераспространения имени Джеймса Мартина (CNS), расположенного в Институте международных исследований Миддлбери в Монтерее, сообщил, что этот завод является единственным известным предприятием, производящим твердотопливные баллистические ракеты класса "Хвасон-11".

Согласно анализу исследователей из CNS, спутниковые снимки, сделанные в начале октября коммерческой спутниковой компанией Planet Labs, демонстрируют нечто, похожее на строящееся дополнительное сборочное здание, а также новый жилой комплекс, вероятно, предназначенный для рабочих.

Также, по всей видимости, Пхеньян занимается улучшением входов в некоторые подземные помещения комплекса.

По словам Лэра, заброшенный мостовой кран, который находился перед входом в туннель и мешал свободному доступу, был убран, что позволяет предположить, что они, возможно, сосредоточили внимание на этой части объекта.

"Мы рассматриваем это как предположение о том, что они значительно увеличивают или пытаются значительно увеличить производительность этого завода", - сказал Лэр.

Новое сборочное здание примерно на 60–70% меньше здания, использовавшегося ранее для сборки ракет.

В 2023 году государственные СМИ опубликовали фотографии, на которых северокорейский лидер Ким Чен Ын идет по новым зданиям комплекса в Хамхыне, где, по словам аналитиков, рабочие собирают хвостовые части и носовые обтекатели для ракеты, предположительно KN-23.

По словам Лэра, в прошлом опубликованные видеоматериалы северокорейских государственных СМИ показывали, что на этом комплексе производилось все: от колес танков до корпусов ракетных двигателей.

Низколетящие ракеты

По словам экспертов, впервые KN-23 были испытаны в мае 2019 года и предназначены для обхода систем противоракетной обороны за счет полета по более низкой, "наклонной" траектории, что делает потенциально полезным для России, которая ищет способы преодоления противовоздушной обороны Украины.

Россия выпустила тысячи ракет с момента вторжения. Опора на Северную Корею в плане дополнительных поставок могла бы облегчить нагрузку на ее собственные производственные мощности, сказал Лэр.

Исследователи из SI Analytics, южнокорейской компании по обработке спутниковых изображений, которая использует технологию искусственного интеллекта для анализа изображений, также подтвердили факт нового строительства на заводе 11 февраля, заявив в своем отчете, что часть конструкции вблизи зоны погрузки, вероятно, будет использоваться для сокрытия будущей деятельности завода от спутников.

"Учитывая наличие многочисленных строительных материалов, транспортных средств и открытых грузовых вагонов с материалами вокруг площадки, строительство, по-видимому, продвигается быстро", - заявила фирма. В отчете говорится, что объект использовался для производства баллистических ракет, но название KN-23 не упоминается.

На северокорейские ракеты приходится лишь малая часть ударов России во время войны против Украины, однако их применение вызвало тревогу в Сеуле и Вашингтоне, поскольку это свидетельствует о конце почти двадцатилетнего консенсуса среди постоянных членов Совета Безопасности ООН по вопросу о недопущении расширения Пхеньяном его программ по созданию баллистических ракет.