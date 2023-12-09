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В КНДР розповіли про плани запустити ще кілька "супутників-шпигунів"

Фото: Північна Корея анонсувала запуски ще кількох розвідувальних супутників (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Північна Корея заявила про плани запустити в найближчому майбутньому більше "супутників-шпигунів" для збору інформації про військову діяльність своїх ворогів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що розвідувальні супутники Пхеньяна будуть створені на зразок космічного апарата Malligyong-1, який КНДР вивела на орбіту в листопаді, чим, на думку урядів США, Південної Кореї та Японії, порушила резолюції Ради Безпеки ООН.

"У разі потреби вони чудово виконають роботу з керівництва та підведення нас до надпотужного удару", - заявили у Північній Кореї.

Варто зазначити, що радники з питань національної безпеки США, Південної Кореї та Японії мають намір провести тристоронню зустріч у Сеулі в суботу, 9 грудня, щоб обговорити військову діяльність КНДР та інші глобальні проблеми.

КНДР вивела на орбіту "супутник-шпигун"

Наприкінці травня цього року КНДР намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій впала в Жовте море.

Пізніше, 16 червня Південна Корея підняла з дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що супутник взагалі не мав користі як розвідувальний.

А вже 22 листопада Північна Корея повідомила про успішний запуск балістичної ракети зі "супутником-шпигуном" на борту. Дані розвідувального агентства Південної Кореї свідчать, що КНДР отримала допомогу від Росії для успішного запуску.

Згодом Пхеньян заявив, що втручання в роботу його супутників означатиме проголошення війни.

 

 

 

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