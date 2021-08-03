КНДР требует снятия санкций прежде чем начнет переговоры с США, - Reuters

Северная Корея требует снятия международных санкций, запрещающих экспорт металла и импорт очищенного топлива и других предметов первой необходимости. После этого она готова возобновить переговоры с США о денуклеаризации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В качестве предварительного условия для возобновления переговоров Северная Корея утверждает, что Соединенные Штаты должны разрешить экспорт полезных ископаемых и импорт очищенной нефти и предметов первой необходимости", - говорится в сообщении

Отмечено, что главное разведывательное управление Южной Кореи выяснило, что КНДР также требует ослабления санкций в отношении импорта предметов роскоши, чтобы иметь возможность ввозить спиртные напитки и костюмы.

В то же время государственные СМИ Северной Кореи не упомянули ни одного нового запроса о снятии санкций для возобновления переговоров.

Известно, что Совет Безопасности ООН наложил широкий спектр санкций на Северную Корею за осуществление своих ядерных программ и программ создания баллистических ракет в нарушение резолюций ООН.

Впоследствии США, Япония и Южная Корея также ввели свои санкции против Северной Кореи.

Между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и 45-м президентом США Дональдом Трампом было две встречи, но убедить КНДР отказаться от ядерного оружия или ракетной программы в обмен на снятие санкций США так и не смогли.