Генсек ООН призвал отказаться от ядерного оружия по всему миру

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал страны мира отказаться от ядерного оружия. Он сделал заявление по этому поводу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Антониу Гутерриша.

Гутерриш отметил, что обеспокоен ситуацией, которая сложилась с ядерным оружием.

"Я глубоко обеспокоен отсутствием прогресса в достижении цели безъядерного мира", - пишет он.

Также Гутерриш призвал все государства отказаться от применения опасного оружия, чтобы снизить риски. Генсек ООН считает, то единственный выход из сложившейся ситуации - уничтожение ядерного оружия.

"Я призываю все государства, обладающие ядерным оружием, принять меры по снижению риска, индивидуально и совместно. Единственная гарантия от применения ядерного оружия - его полное уничтожение", - заявил Гутерриш.