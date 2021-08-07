ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

КНДР розвивала ядерні програми, незважаючи на заборони і кризу, - звіт ООН

Новость на русском →
Північна Корея, Субота 07 серпня 2021 06:49
КНДР розвивала ядерні програми, незважаючи на заборони і кризу, - звіт ООН Фото: КНДР розвивала ядерні програми в 2021 році (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Північна Корея розвивала свої ядерні програми і програми балістичних ракет в першій половині 2021 року в порушення міжнародних санкцій і всупереч економічний кризі. Про це йдеться у звіті Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У звіті групи незалежних спостерігачів за санкціями комітету Ради Безпеки ООН з санкцій проти Північної Кореї йдеться, що Пхеньян продовжував шукати матеріали і технології для цих програм за кордоном.

"Незважаючи на те, що країна зосередила увагу на посиленні економічних труднощів, Корейська Народно-Демократична Республіка продовжувала підтримувати і розвивати свої ядерні програми і програми балістичних ракет", - йдеться в доповіді.

Також наголошується, що Пхеньян продовжував отримувати доступ до міжнародних фінансових установ, а північнокорейські робітники продовжували заробляти гроші за кордоном для використання в державних програмах.

Спостерігачі додали, що продовжують розслідувати участь Північної Кореї в глобальній кіберактивності і співпрацю північнокорейських вчених і університетів із закордонними науковими інститутами, "приділяючи особливу увагу дослідженням з потенційним застосуванням в програмах ЗМЗ (зброї масового знищення)".

З 2006 року КНДР піддається санкціям ООН у зв'язку з її ядерною програмою і програмами балістичних ракет. Рада Безпеки неухильно посилювала санкції, прагнучи припинити фінансування програм.

Нагадаємо, що в ООН закликали весь світ покінчити з ядерною зброєю. Таку заяву зробив генсек ООН.

Раніше повідомлялося, що в ООН розповіли про жертви в Афганістані серед мирних жителів.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР
NEWS
Допомога від МВФ піде на подушку безпеки для України, - радник Зеленського
Допомога від МВФ піде на подушку безпеки для України, - радник Зеленського
DAILY
Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація