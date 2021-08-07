КНДР розвивала ядерні програми, незважаючи на заборони і кризу, - звіт ООН

Північна Корея розвивала свої ядерні програми і програми балістичних ракет в першій половині 2021 року в порушення міжнародних санкцій і всупереч економічний кризі. Про це йдеться у звіті Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У звіті групи незалежних спостерігачів за санкціями комітету Ради Безпеки ООН з санкцій проти Північної Кореї йдеться, що Пхеньян продовжував шукати матеріали і технології для цих програм за кордоном.

"Незважаючи на те, що країна зосередила увагу на посиленні економічних труднощів, Корейська Народно-Демократична Республіка продовжувала підтримувати і розвивати свої ядерні програми і програми балістичних ракет", - йдеться в доповіді.

Також наголошується, що Пхеньян продовжував отримувати доступ до міжнародних фінансових установ, а північнокорейські робітники продовжували заробляти гроші за кордоном для використання в державних програмах.

Спостерігачі додали, що продовжують розслідувати участь Північної Кореї в глобальній кіберактивності і співпрацю північнокорейських вчених і університетів із закордонними науковими інститутами, "приділяючи особливу увагу дослідженням з потенційним застосуванням в програмах ЗМЗ (зброї масового знищення)".