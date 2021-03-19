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КНДР разорвет дипломатические отношения с Малайзией после экстрадиции северокорейца в США

Автор: Инна Собора

Северная Корея заявила, что разорвет дипломатические отношения с Малайзией. Причиной стало то, что суд разрешил экстрадицию северокорейца из Малайзии в США, где ему предъявлены обвинения в отмывании денег.

Об этом пишет Reuters.

Министерство иностранных дел Северной Кореи также предупредило, что Вашингтон "заплатит определенную цену".

В заявлении Северной Кореи не упоминается, что речь о ее гражданине. Но в начале марта верховный суд Малайзии постановил, что северокорейский гражданин Мун Чол Мен может быть экстрадирован.

Мун был арестован в 2019 году после того, как Соединенные Штаты обвинили его в отмывании средств через подставные компании и выдаче поддельных документов для подтверждения незаконных поставок в Северную Корею. Он возражал против запроса об экстрадиции, утверждая, что такое решение может быть политически мотивированным.

Напомним, Северная Корея заявила в четверг, что Соединенные Штаты пытались установить контакт.

В то же время в Администрации президента США Джо Байдена заявили, что почти месяц не могут связаться с Северной Кореей по дипломатическим линиям.

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