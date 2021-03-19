КНДР разорвет дипломатические отношения с Малайзией после экстрадиции северокорейца в США

Северная Корея заявила, что разорвет дипломатические отношения с Малайзией. Причиной стало то, что суд разрешил экстрадицию северокорейца из Малайзии в США, где ему предъявлены обвинения в отмывании денег.
Об этом пишет Reuters.
Министерство иностранных дел Северной Кореи также предупредило, что Вашингтон "заплатит определенную цену".
В заявлении Северной Кореи не упоминается, что речь о ее гражданине. Но в начале марта верховный суд Малайзии постановил, что северокорейский гражданин Мун Чол Мен может быть экстрадирован.
Мун был арестован в 2019 году после того, как Соединенные Штаты обвинили его в отмывании средств через подставные компании и выдаче поддельных документов для подтверждения незаконных поставок в Северную Корею. Он возражал против запроса об экстрадиции, утверждая, что такое решение может быть политически мотивированным.
Напомним, Северная Корея заявила в четверг, что Соединенные Штаты пытались установить контакт.
В то же время в Администрации президента США Джо Байдена заявили, что почти месяц не могут связаться с Северной Кореей по дипломатическим линиям.