КНДР розірве дипломатичні відносини з Малайзією після екстрадиції північнокорейця в США

Північна Корея заявила, що розірве дипломатичні відносини з Малайзією. Причиною стало те, що суд дозволив екстрадицію північнокорейця з Малайзії в США, де йому пред'явлені звинувачення у відмиванні грошей.

Міністерство закордонних справ Північної Кореї також попередило, що Вашингтон "заплатить певну ціну".

У заяві Північної Кореї не згадується, що мова про її громадянина. Але на початку березня верховний суд Малайзії постановив, що північнокорейський громадянин Мун Чол Мен може бути екстрадований.

Мун був заарештований в 2019 році після того, як Сполучені Штати звинуватили його у відмиванні коштів через підставні компанії і видачу підроблених документів для підтвердження незаконних поставок в Північну Корею. Він заперечував проти запиту про екстрадицію, стверджуючи, що таке рішення може бути політично мотивованим.