КНДР заявила, что США попытались установить контакт с помощью "дешевого трюка"

Северная Корея заявила в четверг, что Соединенные Штаты пытались установить контакт. Для этого американцы якобы использовали "дешевые уловки".

Государственные СМИ Северной Кореи распространили информацию о том, что США прислали несколько электронных писем и телефонных сообщений. Эти усилия в Пхеньяне считают "дешевым трюком".

Высокопоставленный северокорейский дипломат Чхве Сон Хуэя заявил, что США не получат ответа на свои попытки установить контакт, пока не откажутся от враждебной политики.