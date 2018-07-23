КНДР не проводила запуск ракет протягом 9 місяців, - Трамп

Північна Корея протягом 9 місяців не проводила ніяких ядерних випробувань

Північна Корея протягом 9 місяців не проводила запуск ракет і не проводила ніяких ядерних випробувань. Про це президент Сполучених Штатів Дональд Трамп написав у своєму Twitter.

Американський лідер відзначив, що "брехливі ЗМІ" заявляють про його невдоволення занадто повільним урегулюванням ситуації з КНДР, однак насправді він "дуже щасливий".

"Північна Корея протягом 9 місяців не запускала ракет. Аналогічно, ніяких ядерних випробувань. Японія щаслива, вся Азія щаслива. Однак брехливі медіа стверджують, не питаючи мене, а посилаючись завжди на анонімні джерела, що я злюся, тому що це не так швидко (врегулювання ситуації з КНДР, -ред.). Помиляються, я дуже щасливий!" - написав глава США.

Нагадаємо, CNN з посиланням на обізнаного чиновника написало, що продовження переговорів між Штатами і КНДР залежать від готовності Вашингтона зробити "сміливий крок" і домовитися про мирний договір з Пхеньяном.

Джерело стверджує, що якщо США не захочуть змінити угоду про перемир'я, КНДР швидше за все не продовжить переговори з денуклеаризації.

Як писало РБК-Україна, Трамп висловив упевненість у тому, що лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин виконає підписаний договір про денуклеаризацію країни.

Разом з тим, повідомлялося, що США і Північній Кореї не вдалося створити спільну робочу групу з питань денуклеаризації.