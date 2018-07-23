КНДР может остановить переговоры по денуклеаризации, - CNN

Продолжение переговоров между странами зависит от готовности США договориться о мирном договоре с Пхеньяном

Продолжение переговоров между Соединенными Штатами Америки (США) и Северной Кореей (КНДР) зависят от готовности Вашингтона совершить "смелый шаг" и договориться о мирном договоре с Пхеньяном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника с глубоким знанием позиции Северной Кореи по этому вопросу.

По словам источника, если США не захотят изменить соглашение о перемирии, Пхеньян, скорее всего, не продолжит переговоры по денуклеаризации.

Вместе с тем, как говорится на сайте Белого дома, президент США Дональд Трамп заявил, что реализация достигнутых им на саммите в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном договоренностей о денуклеаризации Корейского полуострова уже начинается.

"Процесс уже начинается, и мы ведем с Северной Кореей дальнейшие переговоры", - заявил американский президент.

Отметим, для создания юридически обязательного мирного договора потребуется одобрение двух третей Сената США.

Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение по итогам саммита в Сингапуре. По словам американского лидера, данное соглашение станет критерием, на который США и Северная Корея будут ориентироваться в будущем. В то же время он подчеркнул, что рассчитывает на скорейший старт денуклеаризации Корейского полуострова. В свою очередь, Ким Чен Ын отметил, что этот документ приведет к серьезным изменениям.

Кроме того, Дональд Трамп выразил уверенность в том, что лидер Северной Корее (КНДР) Ким Чен Ын выполнит подписанный договор о денуклеаризации страны.

Однако, как сообщалось, Соединенным Штатам Америки и Северной Корее не удалось создать совместную рабочую группу по вопросам денуклеаризации.

Достигнуть договоренности не удалось из-за разных взглядов на то, как должна проходить денуклеаризация Корейского полуострова. Так, США выступают за быструю денуклеаризацию в полном объеме, а КНДР - за поэтапную.