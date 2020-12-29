КНДР может провести испытания межконтинентальной ракеты в начале 2021 года

КНДР может провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Переговоры между Северной Кореей и США могут зайти в тупик.

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на доклад южнокорейского Института политических исследований "Асан".

В докладе говорится, что намерение избранного президента США Джо Байдена вести переговоры с Пхеньяном по ядерной проблеме на Корейском полуострове на рабочем уровне, вместо проведения двусторонних саммитов, не подходит КНДР.

"Раньше Пхеньян проводил испытания нового оружия с целью проверить реакцию Вашингтона и оказать давление на новую американскую администрацию. Такими испытаниями Северная Корея также стремилась продемонстрировать статус "ядерной державы" и получить согласие с ним международного сообщества", - говорится в докладе.

Напомним, Северная Корея испытала противокорабельную крылатую ракету. По данным военных чиновников, ракета была выпущена с корабля в Японском море 6 июля и пролетела менее 100 км.

Ранее КНДР заявила о готовности не придерживаться моратория на ядерные испытания.