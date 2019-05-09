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КНДР провела другі запуски ракет за п'ять днів

Новини » Надзвичайні події    09.05.2019 - 12:35
КНДР провела другі запуски ракет за п'ять днів
Ілюстративне фото (kcna.kp)

Снаряди були випущені з району Сино-ри в східному напрямку (приблизно 77 км до північно-заходу від Пхеньяну)

Північна Корея (КНДР) провела в четвер, 9 травня, на одній з ракетних баз Республіки новий запуск ракет, другий за цей тиждень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap News.

Як повідомляється,снаряди були випущені з району Сино-ри в східному напрямку (приблизно 77 км до північно-заходу від Пхеньяну).

Тип запущених боєприпасів поки не визначений. Де вони впали, також невідомо. Передбачається, що ракети пролетіли через всю територію КНДР і впали в Східному морі.

Раніше РБК-Україна повідомляло,що 4 травня в Північній Кореї запустили декількох ракет меншої дальності. За заявою Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, пуски були здійснені з 9:06 до 9:27 за місцевим часом.

Крім того, нещодавно в КНДР заявили про випробуванні тактичного керованого зброї нового типу. За даними місцевих ЗМІ, в ході випробувань були перевірені проектовані показники зброї, які були високо оцінені за особливий метод наведення польоту і потужну боєголовку".

В той же час не відомо, про яку саме зброю йдеться, а також, де проходили випробування. Лідер КНДР Кім Чен Ин назвав завершення розробки зброї "дуже важливою подією для посилення армії".

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