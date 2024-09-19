КНДР провела випробування нових балістичних ракет з надвеликою боєголовкою
Північна Корея провела випробування нових балістичних ракет з надвеликою боєголовкою. Мова йде про Hwasongpho-11-Da-4.5, яка все ще перебуває на стадії розробки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами лідера Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) Кім Чен Ина, який перебував на випробуваннях, нові балістичні ракети потрібні Північні Кореї через, нібито, "серйозну загрозу, які становлять зовнішні сили".
Під час випробувань, як й згадувалось вище, була застосована нова тактична балістична ракета Hwasongpho-11-Da-4.5, яка є частиною серії балістичних ракет малої дальності, що виробляються у КНДР. Ракета була обладнана 4,5-тонною надвеликою боєголовкою.
"Конкретна ракета з позначенням Hwasongpho-11-Da-4.5 все ще перебуває на стадії розробки, але Росія може захотіти її незабаром, якщо її продуктивність і надійність будуть гарантовані за допомогою подальших випробувань", - заявив керівник відділу досліджень північнокорейської армії в державному Корейському інституті оборонного аналізу в Сеулі Шин Сун Кі.
Ракетні запуски у КНДР
КНДР регулярно проводить випробування, або ж пуски балістичних ракет, що викликає серйозне занепокоєння у Заході. Як приклад, 12 вересня з'явилися повідомлення про запуск кількох снарядів у бік своїх східних вод. У той самий день Міністерство закордонних справ (МЗС) України різко засудило Пхеньян та наголосило, що такі дії є загрозою миру та стабільності у регіоні.
Тим часом Кім Чен Ин заявив, що його країна реалізує політику будівництва ядерних сил, щоб збільшити кількість ядерної зброї "в геометричній прогресії".
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