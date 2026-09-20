КНДР провела серію пусків балістичних ракет на тлі напруженості в регіоні

Північна Корея у неділю, 20 вересня, знову провела ракетні випробування, здійснивши два пуски біля східного узбережжя з інтервалом лише у три години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Перший запуск зафіксували близько 15:00 за місцевим часом. Об'єднаний штаб начальників штабів Південної Кореї повідомив, що ракета стартувала з району Вонсана та пролетіла приблизно 450 км у напрямку Східного моря.

Південнокорейські військові визначили її як балістичну ракету малої дальності (SRBM). Міністерство оборони Японії також заявило, що снаряд, імовірно, був балістичним.

За попередньою оцінкою, ракета може належати до сімейства "Хвасон-11".

Другий запуск відбувся близько 17:50, тобто приблизно через три години після першого. За даними південнокорейських військових, друга ракета також була малої дальності та пролетіла понад 600 км.

Якщо підтвердиться, що наступний запуск був саме балістичною ракетою, це означатиме, що Північна Корея провела два поспіль випробування балістичних ракет протягом трьох годин.

Японська телерадіокомпанія NHK повідомила, що перша ракета впала за межами виключної економічної зони Японії.

Південнокорейські та американські розвідувальні служби відстежували ситуацію від моменту першого запуску. За даними Сеула, інформацією про подію також обмінялися з Японією.

Реакція Південної Кореї та Японії

У Південній Кореї нові пуски засудили на засіданні Ради національної безпеки. Там закликали Пхеньян припинити ракетну діяльність і заявили, що випробування балістичних ракет порушують резолюції Ради Безпеки ООН.

Для КНДР це вже друга серія ракетних випробувань приблизно за тиждень. Попередній запуск відбувся 12 вересня. Тоді південнокорейські військові також повідомляли про пуски балістичних ракет малої дальності.

Японія також висловила протест через дипломатичні канали. Міністр оборони країни Шінджіро Коїдзумі заявив, що дії Північної Кореї створюють загрозу для безпеки Японії, регіону та міжнародної спільноти.

Чому Пхеньян знову запускає ракети

Нові випробування відбулися на тлі чергового загострення між Пхеньяном та країнами регіону.

Напередодні Північна Корея відкинула резолюцію ядерного наглядового органу ООН, яка стосувалася її ядерної програми.

Крім того, Пхеньян різко критикував військово-морські навчання під керівництвом США за участю Південної Кореї та Японії. Навчання проходили з 29 серпня до 10 вересня поблизу Гуаму.