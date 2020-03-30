ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

КНДР провела випробування надважкої багатозарядної пускової установки

Новини » В світі     30.03.2020 - 10:13
КНДР провела випробування надважкої багатозарядної пускової установки
Ілюстративне фото (kcna.kp)

Раніше в цьому місяці КНДР провела 9 ракетних випробувань

Північна Корея провела успішні випробування надважкої багатозарядної пускової установки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, випробування пройшли успішно, найближчим часом встановлення планують поставити у військові частини. У рамках випробувань Пхеньян перевіряв тактико-технічні характеристики пускової установки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КНДР активізувала ракетні випробування в умовах пандемії коронавірусу. Країна випустила в океан дві балістичні ракети ближнього радіусу дії, що стало 8 і 9 запуском ракет в цьому місяці.

Це найбільша кількість ракет, коли-небудь випущених Північною Кореєю за один місяць, згідно з підрахунками Шеа Котона, старшого наукового співробітника Центру досліджень проблем нерозповсюдження ім. Джеймса Мартіна.

"На початку цього року ми бачили такі часті випробування тільки у 2016 і 2017 роках, які були величезними для ракетної програми Північної Кореї", - сказав він.

РБК-Україна писало, що Північна Корея на початку березня провела перші запуски ракет. За даними південнокорейської розвідки, КНДР випустила два снаряди в бік Японського моря.

Країна тоді пояснила проведення ракетних випробувань необхідністю "захиститися від ядерної загрози з боку Сполучених Штатів".

КНДР активізувала ракетні випробування в умовах пандемії коронавірусу, - Reuters Північна Корея таємно просила про допомогу в боротьбі з коронавірусом, - FT
Новини України КНДРракета
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся