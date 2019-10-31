КНДР произвела запуск ракет в сторону Японии

В четверг, 31 октября, Северная Корея (КНДР) провела запуск ракет в сторону Японии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По сообщению южнокорейских военных, запуск ракет был осуществлен КНДР в сторону Японского моря. Информацию о запуске ракеты подтвердили представители береговой охраны Японии, отметив, что снаряд не достиг ни территории страны, ни ее экономической зоны в Японском море. Как сообщили в японском Министерстве обороны, запущенная Северной Кореей ракета могла быть баллистической.

Береговая охрана Японии призывает корабли, находящиеся в этом регионе, проявлять бдительность и следить за появлением дополнительной информации.

Напомним, 2 октября КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японии. Одна из них упала в японской экономической зоне. В свзяи с запуском ракет правительство Японии выразило протест.

Позже власти Северной Кореи подтвердили запуск с подводной лодки новейшей баллистической ракеты Pukguksong-3. В КНДР заявили, что проведенные испытания были направлены на проверку тактических характеристик новой ракеты, а также заявили, что запуск не угрожал безопасности соседних стран.